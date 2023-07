Calciomercato Torino, trattativa in corso con la Lazio per Ricci. Le ultime

Il centrocampo del Torino potrebbe cambiare volto. Se da un lato è stato chiuso l'acquisto di Adrien Tameze , infatti, dall'altro è in corso una trattativa in uscita per Samuele Ricci , che piace e non poco alla Lazio. I l forte interesse del club biancoceleste si è trasformato in un'offerta concreta. Il presidente Lotito può contare anche sui circa 40 milioni di euro incassati dalla cessione di Milinkovic-Savic in Arabia e l'intenzione è di reinvestirne una parte proprio per Ricci.

Ricci, la Lazio offre 20 milioni bonus compresi

Secondo quanto raccolto da Toro News, la trattativa è in corso, con la Lazio che è arrivata a offrire 20 milioni bonus compresi. Offerta che non è ancora sufficiente secondo la valutazione del club granata. Il Torino però si è seduto al tavolo della trattativa, non disdegnando l'idea di ricorrere ad una cessione eccellente per finanziare il mercato in entrata. Non a caso è stato preso Tameze, e forse non a caso Ricci ad oggi, venerdì 21 luglio, non è arrivato nel ritiro di Pinzolo, mentre i suoi compagni di Under 21 Pellegri e Bellanova sono al lavoro con Juric. Tuttavia il Torino si sente legittimato a chiedere almeno 25 milioni in un contesto in cui per i centrocampisti stanno circolando cifre stratosferiche, basti pensare che Tonali è stato venduto dal Milan a circa 80 milioni e che l’Inter ha acquistato Frattesi a quasi 40.