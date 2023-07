Adrien Tameze-Torino, è fatta. Il centrocampista camerunese classe 1994, in arrivo dal Verona a titolo definitivo,è entrato poco dopo le 8 di stamattina, venerdì 21 luglio, al centro di Medicina dello Sport di Torino per le visite mediche. Poi ci saranno le firme e in seguito, nel pomeriggio, Tameze salirà a Pinzolo per unirsi alla squadra di Juric. Ecco la foto dell'arrivo di Tameze allo stadio Olimpico "Grande Torino".