Calciomercato Torino, tutto fatto per Pobega. Arriva in prestito secco

Il centrocampista del Milan è pronto a partire, potrebbe arrivare in tempo per la trasferta a Firenze

Tommaso Pobega adesso è davvero pronto a diventare un nuovo calciatore del Torino. Il centrocampista 22enne arriva dal Milan in prestito secco. Risolto gli ultimi dettagli dopo l’incontro di ieri tra il direttore del Torino Davide Vagnati e l’agente Patrick Bastianelli, al contempo è arrivato anche il via libera del Milan che ha ormai ultimato l’acquisto di Tiemoue Bakayoko dal Chelsea. Pobega, dunque, a breve diventerà un nuovo giocatore del Torino, forse già in tempo per unirsi alla squadra per la trasferta di Firenze.