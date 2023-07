Calciomercato Torino, da Sanabria a Miranchuk: il punto di giornata

Le squadre di Serie A sono ormai in ritiro in vista della prossima stagione, ma il mercato non è finito e all'inizio della Serie A 2023/2024 manca ancora un mese. Il Torino vuole rinforzarsi e vuole farlo al più presto, con l'obiettivo di avere una squadra completa già per la prima partita di campionato. Ecco il punto odierno sulle trattative portate avanti dal Torino.