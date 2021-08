Calciomercato Toro, Adopo si allena già con la Viterbese: attesa l’ufficialità

Adopo è già a Canepina con la Viterbese di Dal Canto: operazione in prestito con diritto di riscatto, si attende soltanto l'ufficialità

Michel Ndary Adopo giocherà ancora con la maglia della Viterbese. Già nel corso della giornata di ieri, il centrocampista francese classe 2000, fuori dai piani del Torino di Juric (non è stato convocato per il ritiro di Santa Cristina), si è aggregato al gruppo di Dal Canto a Canepina, sede del ritiro pre-campionato dei laziali. Per il centrocampista granata, quello a Viterbo è un ritorno: già nella seconda parte della scorsa stagione ha militato tra le fila del club collezionando sedici presenze e una rete. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità dell'operazione, che dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto.