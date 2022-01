Calciomercato: tra il Torino e Gatti si inserisce la Juventus

Nelle ultime ore i granata avevano accumulato un grande vantaggio sulle concorrenti, ma la Juventus si è inserita nell'operazione

Sembrava quasi fatta per Federico Gatti al Torino (LEGGI QUI), ma la Juventus si è inserita nell'operazione. Il club bianconero si è fatto vivo rilanciando con la stessa offerta fatta dal Torino. Nelle ultime ore i granata avevano accumulato un grande vantaggio sulle concorrenti, ma adesso le carte in tavola sembrano essere cambiate: si profila un duello di mercato tra i due club torinesi per aggiudicarsi Federico Gatti, difensore del Frosinone. Vedremo se in serata arriverà il rilancio ulteriore del Torino; ma al momento non filtra ottimismo. Non resta che attende e vedere quali saranno gli sviluppi delle prossime ore, entro la fine della sessione invernale di calciomercato fissata per domani (lunedì 31 gennaio) alle ore 20.