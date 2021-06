Calciomercato: Verdi e Zaza sul mercato, per il Toro non sono incedibili

Il Torino mette Verdi e Zaza sul mercato: la società granata ascolterà le offerte che perverranno per i due giocatori

CALCIOMERCATO - Il pericolo più grande per la società con sede in via dell'Arcivescovado resta quello economico, visto che entrambi i giocatori hanno subito un'enorme svalutazione dei rispettivi cartellini a causa delle pessime stagioni vissute sotto la Mole negli ultimi anni. Basti pensare che Simone Verdi, pagato 24 milioni di euro nell'estate 2019, dopo due anni passati in granata ha visto - secondo Transfermarkt - ridursi il valore del suo cartellino fino a 8 milioni di euro. Discorso simile anche per Simone Zaza, arrivato al Torino nel 2018 per circa 15 milioni di euro dal Valencia ed il cui valore si aggira oggi intorno ai 5 milioni di euro. Una situazione finanziariamente difficile per il club, che potrebbe dover iscrivere a bilancio delle enormi minusvalenze. Ma c'è un "ma": entrambi, infatti, hanno un contratto ancora lungo con il Torino (scadenza 2023 ndr) e per questo motivo non è da escludere a priori che il club di Urbano Cairo possa provare a cercare per loro soluzioni in prestito con la speranza che possano riscattarsi ed incrementare il proprio valore di mercato altrove.