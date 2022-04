Mercato, Bremer-Inter: il calciatore apre, il Torino aspetta una congrua offerta

Il club nerazzurro punta il difensore granata e parla con il suo entourage. Il club granata è forte del rinnovo contrattuale e difficilmente accetterà contropartite tecniche

Gianluca Sartori

Gleison Bremer apre all’Inter, il Torino aspetta, forte del rinnovo di contratto ufficializzato pochi mesi fa. Non è un mistero che il difensore brasiliano sia pronto a spiccare il volo, e il prolungamento del contratto è servito soprattutto a mettere il club granata in una posizione di forza contrattuale non indifferente verso il mercato estivo. Tra le società che hanno ammiccato più o meno apertamente in direzione di Gleison, l’Inter è quella che ad oggi fa più sul serio.

SEGNALI NERAZZURRI - Da parte sua, Bremer ha confermato nell’intervista a Dazn di voler scegliere una squadra che giochi con la difesa a tre, e per questo l’Inter sembra fare al caso suo. Gleison, inoltre, ha detto di ispirarsi all’ex nerazzurro Lucio (oltre a Van Dijk del Liverpool) e ha svelato che il padre gli diede il soprannome Bremer ispirandosi ad Andreas Brehme, ex calciatore dell’Inter. Tutti segnali che fanno capire come la destinazione nerazzurra sarebbe gradita a Gleison, ormai convinto che solo il passaggio a un top club che giochi la Champions League possa aiutarlo nel suo obiettivo di giocare il Mondiale in Qatar.

GIORNI DI ATTESA - Dal canto suo, il Torino, forte dell’ottimo rapporto con Bremer e certo del fatto che il difensore darà tutto fino a fine campionato, è pronto a valutare offerte importanti. In molti parlano di 25 milioni come valutazione, ma non è escluso che il presidente Cairo e il direttore Vagnati partano anche da più su. E se c’è chi ipotizza l’inserimento di contropartite tecniche, va detto che l’inclinazione del club non è mai stata quella di accettarle quando si è trattato di compiere cessioni importanti (cosa che al Torino non accade da un po’ di tempo). Vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni: una trattativa vera e propria non è ancora stata aperta.