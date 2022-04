Torino, Edera a cena per gratitudine con lo staff medico granata

Il giocatore granata sta recuperando dopo la rottura del legamento crociato, collaterale mediale e tendine rotuleo

Ieri sera Simone Edera è andato a cena per gratitudine con lo staff medico del Torino. Il giocatore granata classe 1997 la scorsa stagione ha subito un grave infortunio che gli ha causato la rotturadel legamento crociato, collaterale mediale e tendine rotuleo. Presenti alla cena vari componenti dello staff medico granata: Alessandro Pernice, Paolo Solustri, Giuseppe Gerundo, Gianluca Beccia, Silvio Fortunato, Daniele Mozzone, Dario D'Onofrio e Corrado Bertolo. Edera sta cercando di recuperare per essere a disposizione di Juric per questo finale di stagione: proprio qualche giorno fa il ragazzo aveva postato su Instagram una foto con la scritta "Sempre meno".