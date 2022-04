Torino, Singo: “Prima portiere, poi esterno con Coppitelli: ecco la mia storia”

La famiglia, l'esperienza in Primavera con Coppitelli e i primi calci ad un pallone nella carriera: questo e molto altro nell'intervista a Wilfired Singo a Torino Channel, in cui l'esterno granata si è raccontato nel format "A tu per tu".

Cominciamo da quando eri bambino, come è nata la tua passione per il pallone?

"E' stato abbastanza naturale perché anche mio padre era un calciatore, ma non un professionista. Quindi la passione è di famiglia ed è arrivata anche a me".

"Sì, ho iniziato a giocare con lui. In seguito, mi ha iscritto ad una scuola in Costa d'Avorio ed è da lì che ho iniziato a giocare a calcio".

"Usavo un altro tipo di palla. In Costa d’Avorio per giocare a calcio si usa costruire dei piccoli palloni fatti con buste e sacchetti. Non giocavo molto con mio padre perché lavorava. Non aveva tempo, così giocavo con i miei amici e compagni. A scuola mi piacevano soprattutto i tornei di classe: ogni anno li organizzavamo e io partecipavo. Mi sono divertito molto".