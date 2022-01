Praet, Pjaca e Brekalo: un girone di ritorno per decidere sui riscatti

Per riscattare i tre giocatori a giugno il Torino dovrà versare un totale di 32 milioni: c'è un girone di ritorno per valutare l'investimento

Oltre alla marcia di avvicinamento al primo match di ritorno in casa dell'Atalanta, in programma giovedì 6 gennaio alle 16.30, in casa Torino tiene banco anche la questione legata alla sessione di mercato invernale, che inizia proprio oggi, lunedì 3 gennaio. Tante le riflessioni dei dirigenti granata: dallo sfoltimento della rosa (con i vari Rincon, Baselli e Zaza dati per lontani dalla Mole) per far spazio a profili graditi al tecnico Juric , al capitolo Belotti , che troverà però un epilogo solo in estate, fino al riscatto di tre giocatori arrivati in estate che potrebbero rivelarsi fondamentali per il salto di qualità del Toro.

RISCATTI - Praet, Pjaca e Brekalo hanno mostrato, anche se ad intermittenza, le loro qualità sul campo, e se il Torino li vorrà riscattare tutti e tre dovrà sborsare in estate una cifra pari a 32 milioni, più di quanto è stato speso negli ultimi due anni. Il più costoso è il belga, per cui il Leicester chiede 15 milioni, che finora ha convinto ma è stato anche vittima di diversi infortuni che ne hanno ridotto notevolmente il minutaggio; per Pjaca invece, 3 gol finora per lui in maglia granata, la Juventus ne chiede 6; e poi c'è Brekalo, anche lui andato in rete in tre occasioni, protagonista di un inizio di stagione folgorante seguito poi da un leggero calo, e a giugno per trattenerlo a Torino bisognerà versare 11 milioni al Wolfsburg. Insomma, c'è un intero girone di ritorno a disposizione per i tre per far vedere di cosa sono capaci e convincere la dirigenza granata a puntare su di loro anche in futuro.