Primavera, tutto fatto per il prestito di Gyimah al Novara

L'esterno classe 2003 è vicino al trasferimento al Novara in Serie D, troppo poco lo spazio per lui in granata

Redazione Toro News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Derrick Gyimah, ala classe 2003, è pronto a salutare il Torino. L'esterno destro ghanese non sta trovando molto spazio quest'anno nella Primavera granata e per questo motivo è pronto a trovare maggior minutaggio altrove. Su di lui si è fatto forte il pressing del Novara, squadra che milita nel girone A di Serie D e che ha chiuso l'operazione sulla base di un prestito. Gyimah quest'anno ha raccolto solamente una presenza nel campionato Primavera 1 e tre in Coppa. L'anno scorso, che aveva disputato una buona stagione, aveva messo a segno 2 reti e 2 assist in 15 partite nel campionato Under 18.