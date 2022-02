Sabatini, Ds della Salernitana: “All’ultimo abbiamo rinunciato a prendere Izzo”

Il direttore sportivo dei campani parla del mancato arrivo del centrale difensivo granata a Salerno

Sembrava quasi fatta per il passaggio di Armando Izzo dal Toro alla Salernitana, ma nelle ultime ore di mercato l'affare è sfumato. Walter Sabatini, Direttore sportivo dei campani, ha parlato sui canali ufficiali della società del mancato arrivo del centrale difensivo a Salerno: " All'ultimo tuffo abbiamo rinunciato a Izzo, poteva essere importante ma non siamo riusciti a farlo. Nelle ultime ore c'è stata una retromarcia di Ribery che voleva andare e poi ha deciso di restare. Mi dispiace molto per un ragazzino nostro che è Iannoni e che avrei riportato dall'Ancona ma non abbiamo trovato l'accordo. Mi preoccupo più di lui che di altri obiettivi".