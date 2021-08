Serie A, il tabellone del calciomercato: l’Inter prende Correa, Torreira alla Fiorentina

Tutte le trattative portate a conclusione fino ad ora dalle squadre della Serie A 2021/2022

Si è chiusa ieri l'ultima settimana completa di calciomercato. Domani infatti, 31 agosto, chiuderà la sessione di calciomercato valida per l'estate 2021. Negli ultimi 7 giorni si sono completate diverse operazioni molto importanti per la nostra Serie A. Il colpo più costoso lo ha piazzato l'Inter che ha prelevato dalla Lazio Joaquin Correa per 31 milioni di euro. I rivali cittadini dei nerazzurri, vale a dire il Milan, hanno risposto a questa mossa con l'acquisto di Pietro Pellegri arrivato dal Monaco.

Un altro colpo importante lo ha messo a segno la Fiorentina che riporta in Serie A Lucas Torreira dopo le avventure con Arsenal e Atletico Madrid. È stata anche la settimana dell'addio di Cristiano Ronaldo alla Serie A, il portoghese è passato dalla Juventus al Manchester United. L'Empoli mette a segno un doppio colpo prezioso in ottica salvezza, la formazione toscana ha preso Lorenzo Tonelli dalla Sampdoria e Andrea Pinamonti dall'Inter. Infine bisogna segnalare anche le interessanti firme di Davide Zappacosta con l'Atalanta e di Giovanni Simeone col Verona.

Ecco il tabellone di Serie A aggiornato:

ATALANTA

Acquisti: Bernasconi (d, Cremonese), Jonsson (a, Breidablik Kopavogur), Musso (p, Udinese), Giu. Pezzella (d, Parma), Lovato (d, Verona), Demiral (d, Juventus).

fine prestito: Cornelius (a, Parma f.p.), Reca (d, Crotone f.p.), Colley (c, Verona f.p.), Piccoli (a, Spezia f.p.), Carnesecchi (p, Cremonese f.p.), Vido (a, Pisa f.p.), Del Prato (d, Reggina f.p.), Valzania (c, Cremonese f.p.), Tumminello (a, Spal f.p.), Bellanova (d, Pescara f.p.), Mattiello (d, Spezia f.p.), Varnier (d, Pisa f.p.), Muratore (c, Reggiana f.p.).

Cessioni: Valzania (c, Cremonese), Carnesecchi (p, Cremonese), Okoli (d, Cremonese), Vido (a, Cremonese), Radunovic (p, Cagliari), Barrow (a, Bologna), Gollini (p, Tottenham), Colley (a, Spezia), Kovalenko (c, Spezia), Heidenreich (c, Spal), Reca (d, Spezia), Sutalo (d, Verona), Da Riva (c, Spal).

fine prestito: Caldara (d, Milan f.p.).

BOLOGNA

Acquisti: Van Hooijdonk (a, NAC Breda), Bonifazi (d, SPAL), Soumaoro (d, Lille), Barrow (a, Atalanta), Bardi (p, Frosinone), Arnautovic (a, Shanghai Sipg).

fine prestito: Denswil (d, Brugges f.p.), Falcinelli (a, Stella Rossa f.p.), Donsah (c, Rizespor f.p.), Calabresi (d, Cagliari f.p.), Corbo (d, Ascoli f.p.), Paz (d, Kayserispor f.p.).

Cessioni: Juwara (a, Crotone), Denswil (d, Trabzonspor), Baldursson (c, Copenaghen).

fine prestito: Soumaoro (d, Lilla f.p.), Faragò (d, Cagliari f.p.).

CAGLIARI

Acquisti: Strootman (c, Marsiglia), Radunovic (p, Atalanta), Dalbert (d, Inter), Grassi (c, Parma).

fine prestito: Bradaric (c, Al-Ain f.p.), Oliva (c, Valencia f.p.), Farias (a, Spezia f.p.), Despodov (c, Ludogorets f.p.), Faragò (d, Bologna f.p.), Miangue (d, KAS Eupen f.p.), Ceter (a, Pescara f.p.), Caligara (c, Ascoli f.p.), Pinna (d, Ascoli f.p.), Marigosu (c, Olbia f.p.), Biancu (c, Olbia f.p.).

Cessioni: Vicario (p, Empoli), Lella (c, Olbia), Luvumbo (a, Como), Cerri (a, Como), Simeone (a, Verona).

fine prestito: Marin (c, Ajax f.p.), Duncan (c, Fiorentina f.p.), Sottil (a, Fiorentina f.p.), Nainggolan (c, Inter f.p.), Rugani (d, Juventus f.p.), Calabresi (d, Bologna f.p.).

EMPOLI

Acquisti: Vicario (p, Cagliari), Stojanovic (d, Dinamo Zagabria), Zurkowski (c, Fiorentina), Cutrone (a, Wolverhampton), Luperto (d, Napoli), Henderson (c, Lecce), Ismajli (d, Spezia), Tonelli (d, Sampdoria) , Pinamonti (a, Inter).

fine prestito: Mraz (a, Zaglebie Lublin f.p.), Zappella (d, Cesena f.p.), Merola (a, Grosseto f.p.), Cannavò (a, Vis Pesaro f.p.).

Cessioni: Sabelli (d, Genoa), Nikolaou (d, Spezia), Mraz (a, Spezia), Moreo (a, Brescia).

fine prestito: Terzic (d, Fiorentina f.p.), Crociata (c, Crotone f.p.), Matos (a, Udinese f.p.), Cambiaso (d, Genoa f.p.), Casale (d, Verona f.p.).

FIORENTINA

Acquisti: Nico Gonzalez (a, Stoccarda), Nastasic (d, Schalke 04), Torreira (c, Arsenal).

fine prestito: Lirola (d, Marsiglia f.p.), Duncan (c, Cagliari f.p.), Sottil (a, Cagliari f.p.), Benassi (c, Verona f.p.), Rasmussen (d, Vitesse f.p.), Ranieri (d, Spal f.p.), Saponara (c, Spezia f.p.), Terzic (d, Empoli f.p.), Diks (d, Aarhus f.p.), Maleh (c, Venezia f.p.), Cerofolini (p, Reggiana f.p.), Dalle Mura (d, Reggina f.p.), Graiciar (a, Mlada Boleslav f.p.), Gori (a, Vicenza f.p.), Koffi (c, Como f.p.).

Cessioni: Borja Valero (c, f.c.), Caceres (d, f.c.), Hancko (d, Sparta Praga), Ribery (a, f.c.), Lakti (c, Lecco), Hristov (d, Spezia), Zurkowski (c, Empoli), Pezzella (d, Betis), Kouamé (a, Anderlecht), Lirola (d, Marsiglia).

fine prestito: Igor (d, Spal f.p.), Malcuit (d, Napoli f.p.), Barreca (d, Monaco f.p.).

GENOA

Acquisti: Buksa (a, Wisla Cracovia), Sabelli (d, Empoli), Sirigu (p, Torino), Hernani (c, Parma), Ekuban (a, Trabzonspor), Semper (p, svinc), Andrenacci (p, Brescia), Vanheusden (d, Inter), Vazquez (d, Pumas).

fine prestito: Sturaro (c, Verona f.p.), Agudelo (a, Spezia f.p.), Favilli (a, Verona f.p.), Bani (d, Parma f.p.), Lerager (c, Copenhagen f.p.), Jagiello (c, Brescia f.p.), Parigini (c, Ascoli f.p.).

Cessioni: Jaroszynski (d, Salernitana), Shomurodov (a, Roma), Jandrei (p, svinc).

fine prestito: Scamacca (a, Sassuolo f.p.), Lu. Pellegrini (d, Juventus f.p.), Zappacosta (d, Chelsea f.p.), Perin (p, Juventus f.p.), Strootman (c, Marsiglia f.p.), Pjaca (a, Juventus f.p.), Onguene (d, Salisburgo f.p.), Zajc (c, Fenerbahce f.p.), Goldaniga (d, Sassuolo f.p.), Paleari (p, Cittadella f.p.).

INTER

Acquisti: Cordaz (p, Crotone), Calhanoglu (c, svinc), Dzeko (a, Roma), Dumfries (d, PSV), Correa (a, Lazio).

fine prestito: Joao Mario (c, Sporting f.p.), Dimarco (d, Verona f.p.), Lazaro (c, Borussia M'Gladbach f.p.), Salcedo (a, Verona f.p.), Esposito (a, Venezia f.p.), Agoume (c, Spezia f.p.), Nainggolan (c, Cagliari f.p.), Dalbert (d, Rennes f.p.), Pirola (d, Monza f.p.).

Cessioni: Dalbert (d, Cagliari), Esposito (a, Basilea), Joao Mario (c, resciss.), Hakimi (d, Psg), Padelli (p, svinc), Young (c, svinc), Nainggolan (c, svinc), Lukaku (a, Chelsea), Vanheusden (d, Genoa), Pinamonti (a, Empoli).

fine prestito: -

JUVENTUS

Acquisti: Kaio Jorge (a, Santos), Locatelli (c, Sassuolo).

fine prestito: Lu. Pellegrini (d, Genoa f.p.), De Sciglio (d, Lione f.p.), Perin (d, Genoa f.p.), Rugani (d, Cagliari f.p.), Pjaca (a, Genoa f.p.), Nicolussi Caviglia (c, Parma f.p.).

Cessioni: Buffon (p, svinc), Pjaca (a, Torino), Frabotta (d, Verona), Demiral (d, Atalanta), Kastanos (c, Salernitana), Ronaldo (a, Manchester United).

fine prestito: -

LAZIO

Acquisti: Kamenovic (d, Cukaricki), Felipe Anderson (c, West Ham), Hysaj (d, svinc), Romero (c, Mallorca), Pedro (a, Roma), Basic (c, Bordeaux).

fine prestito: Vavro (d, Huesca f.p.), Jony (c, Osasuna f.p.), J. Lukaku (c, Royal Antwerp f.p.), Kiyine (c, Salernitana f.p.), André Anderson (c, Salernitana f.p.), Dziczek (c, Salernitana f.p.), Casasola (d, Salernitana f.p.), Durmisi (d, Salernitana f.p.), Adekanye (a, ADO Den Haag f.p.).

Cessioni: Correa (a, Inter).

fine prestito: A. Pereira (c, Manchester Utd f.p.), Hoedt (d, Southampton f.p.).

MILAN

Acquisti: Maignan (p, Lille), Tomori (d, Chelsea), Tonali (c, Brescia), Giroud (a, Chelsea), Brahim Diaz (a, Real Madrid), Ballo-Touré (d, Monaco), Florenzi (d, Roma), Pellegri (a, Monaco).

fine prestito: Pobega (c, Spezia f.p.), Caldara (d, Atalanta f.p.), Conti (d, Parma f.p.), Brescianini (c, Virtus Entella f.p.), Colombo (a, Cremonese f.p.).

Cessioni: Laxalt (c, FK Dinamo Mosca), Donnarumma (p, f.c.), Calhanoglu (c, f.c.), Caldara (d, Venezia), Hauge (a, Eintracht Francoforte), Pobega (c, Torino).

fine prestito: Meité (c, Torino f.p.), Dalot (d, Manchester Utd f.p.).

NAPOLI

Acquisti: Juan Jesus (d, svinc).

fine prestito: Ounas (a, Crotone f.p.), Tutino (c, Salernitana f.p.), Malcuit (d, Fiorentina f.p.), Luperto (d, Crotone f.p.).

Cessioni: Hysaj (d, f.c), Maksimovic (d, f.c), Luperto (d, Empoli), Zedadka (d, Charleroi).

fine prestito: Bakayoko (c, Chelsea f.p.).

ROMA

Acquisti: Rui Patricio (p, Wolverhampton), Shomurodov (a, Genoa), Vina (d, Palmeiras), Abraham (a, Chelsea).

fine prestito: Under (a, Leicester f.p.), Kluivert (a, Lipsia f.p.), Florenzi (d, Psg f.p.), Nzonzi (c, Rennes f.p.), Olsen (p, Everton f.p.), Coric (c, NK Olimpia Lubiana f.p.), Riccardi (c, Pescara f.p.).

Cessioni: Under (a, Marsiglia), Pau Lopez (p, Marsiglia), Kluivert (a, Nizza), Pedro (a, Lazio), Florenzi (d, Milan), Coric (c, Zurigo).

fine prestito: -

SALERNITANA

Acquisti: Obi (c, svinc), Coulibaly M. (c, Udinese), Coulibaly L. (c, Angers), Bonazzoli (a, Sampdoria), Fiorillo (p, Pescara), Kastanos (c, Juventus), Jaroszynski (d, Genoa), Simy (a, Crotone), Strandberg (d, Ural), Kechrida (c, Étoile du Sahel).

fine prestito: Fella (a, Avellino f.p.), Firenze (c, Padova f.p.), Curcio (d, Padova f.p.), Castiglia (c, Modena f.p.), Baraye (d, Avellino f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Tutino (c, Napoli f.p.), Coulibaly M. (c, Udinese f.p.), Kiyine (c, Lazio f.p.), A. Anderson (c, Lazio f.p.), Dziczek (d, Lazio f.p.), Casasola (d, Lazio f.p.), Durmisi (d, Lazio f.p.), Kupisz (c, Bari f.p.).

SAMPDORIA

Acquisti: De Luca (a, svinc), Samotti (d, Pordenone).

fine prestito: Bonazzoli (p, Torino f.p.), Caprari (a, Benevento f.p.), Murillo (d, Celta f.p.), Vieira (c, Verona f.p.), Murru (d, Torino f.p.), Chabot (d, Spezia f.p.), Depaoli (d, Benevento f.p.), Falcone (p, Cosenza f.p.).

Cessioni: Bonazzoli (a, Salernitana), Leris (c, Brescia), La Gumina (a, Como), Jankto (c, Getafe), De Luca (a, Perugia).

fine prestito: Keita Balde (a, Monaco f.p.), Torregrossa (a, Brescia f.p.), La Gumina (a, Empoli f.p.), Letica (p, Brugges f.p.).

SASSUOLO

Acquisti: Matheus Henrique (c, Gremio), Ruan (d, Gremio).

fine prestito: Scamacca (a, Genoa f.p.), Frattesi (d, Monza f.p.), Di Francesco (c, Spal f.p.), Adjapong (d, Lecce f.p.), Mazzitelli (c, Pisa f.p.), Goldaniga (d, Genoa f.p.), Marchizza (d, Spezia f.p.), F. Ricci (c, Monza f.p.), Dell'Orco (d, Spezia f.p.), Sernicola (c, Spal f.p.).

Cessioni: Marlon (c, Shakhtar Donetsk), Locatelli (c, Juventus).

fine prestito: -

SPEZIA

Acquisti: Leo Sena (c, Atl. Mineiro), Hristov (d, Fiorentina), Amian (d, Tolosa), Colley (a, Atalanta), Kovalenko (c, Atalanta), Nikolaou (d, Empoli), Mraz (a, Empoli), Styrmisson (d, KR Reykjavik), Sher (c, Hammarby), Reca (d, Atalanta), Antiste (a, Tolosa).

fine prestito: Colombini (d, Novara f.p,).

Cessioni: Ismajli (d, Empoli).

fine prestito: Pobega (c, Milan f.p.), Agoumé (c, Inter f.p.), Agudelo (a, Genoa f.p.), Piccoli (a, Atalanta f.p.), Chabot (d, Samp f.p.), Farias (a, Cagliari f.p.), Saponara (c, Fiorentina f.p.), Verde (a, AEK Atene f.p.), Marchizza (d, Sassuolo f.p.), Dell'Orco (d, Sassuolo f.p.), Mattiello (d, Atalanta f.p,).

TORINO

Acquisti: Berisha (p, Spal), Warming (a, Lyngby), Pjaca (a, Juventus), Pobega (c, Milan).

fine prestito: Ola Aina (d, Fulham f.p.), Meité (c, Milan f.p.), Djidji (d, Crotone f.p.), Millico (a, Frosinone f.p.), Iago Falque (a, Benevento f.p.), Segre (c, Spal f.p.), Damascan (a, RKC Waalwijk f.p.), Edera (a, Reggina f.p.).

Cessioni: Ujkani (p, svinc), Nkoulou (d, svinc), Sirigu (p, svinc), Meitè (c, Benfica), Lyanco (d, Southampton).

fine prestito: Bonazzoli (a, Samp f.p.), Murru (d, Samp f.p.), Gojak (c, Dinamo Zagabria f.p.).

UDINESE

Acquisti: Udogie (c, Verona), Padelli (p, Inter), Silvestri (p, Verona), Samardzic (c, Lipsia), Nehuen Perez (d, Atletico Madrid).

fine prestito: Coulibaly M. (c, Salernitana f.p.), Opoku (d, Amiens f.p.), Matos (a, Empoli f.p.), Teodorczyk (a, Charleroi f.p.).

Cessioni: De Paul (c, Atletico Madrid), Gasparini (p, Pro Vercelli), Musso (p, Atalanta), Ingelsson (c, Hansa Rostock), Coulibaly M. (c, Salernitana).

fine prestito: Bonifazi (d, Spal f.p.), Pussetto (a, Watford f.p.), Braaf (a, Man. City f.p.), Ouwejan (c, AZ f.p.).

VENEZIA

Acquisti: Ebuehi (d, Benfica), Peretz (c, Maccabi Tel Aviv), Heymans (c, Waasland-Beveren), Busio (c, Sporting Kansas City), Peixoto (d, Academica de Coimbra), Okereke (a, Bruges), Tessman (c, Dallas FC), Arvidsson (p, Helsingborgs), Sigurdsson (c, CSKA Mosca), Caldara (d, Milan), Henry (a, Leuven).

fine prestito: -

Cessioni: -

fine prestito: Esposito (a, Inter f.p,), Maleh (c, Fiorentina f.p,), Ferrarini (d, Fiorentina f.p,), G. Ricci (d, Parma f.p,).

VERONA

Acquisti: Hongla (c, Royal Antwerp FC), Montipò (p, Benevento), Frabotta (d, Juventus), Ilic (c, Manchester City), Simeone (a, Cagliari), Sutalo (d, Atalanta).

fine prestito: Stepinski (a, Lecce f.p,), Di Carmine (a, Crotone f.p,), Empereur (d, Palmeiras f.p,), Ragusa (c, Brescia f.p,), Casale (d; Empoli f.p,), Bocchetti (d, Pescara f.p,), Danzi (c, Ascoli f.p,), Laribi (c, Reggiana f.p,), Tupta (a, Sion f.p,).

Cessioni: Udogie (c, Udinese), Silvestri (p, Udinese), Lovato (d, Atalanta).

fine prestito: Dimarco (d, Inter f.p.), Salcedo (a, Inter f.p.), Benassi (c, Fiorentina f.p.), Vieira (c, Samp f.p.), Sturaro (c, Genoa f.p.), E. Colley (c, Atalanta f.p.), Favilli (a, Genoa f.p.).