Serie A, il tabellone del calciomercato: Maksimovic firma con il Genoa

Tutte le trattative portate a conclusione dalle squadre della Serie A 2021/2022 in questa sessione estiva di calciomercato

Federico De Milano

È terminata la sessione estiva di calciomercato 2021. Tantissimi i colpi messi a segno quest'oggi dalle squadre di Serie A. Uno degli acquisti più importanti della giornata lo ha portato a termine il Genoa che si è assicurato le prestazioni dell'ex Toro Nikola Maksimovic. Oltre a lui il club ligure ha ufficializzato in giornata anche l'acquisto di Caicedo dalla Lazio. Molto attiva poi anche l'Atalanta che ha preso Koopmeiners dall'AZ e ha ceduto in presto all'Eintracht Lammers. Saluta la Serie A anche il difensore giapponese Tomiyasu che lascia il Bologna e si trasferisce all'Arsenal.

Il Cagliari riponde presente in questo ultimo giorno di mercato e firma due nuovi giocatori importanti come Keita Balde e Martin Caceres. Un altro dei principali affari di giornata è il passaggio di Mattia Zaccagni dal Verona alla Lazio. Un giocatore a lungo cercato dal Torio è Junior Messias che alla fine giocherà nel Milan assieme a Bakayoko che torna in rossonero. Torna in Serie A anche l'attaccante azzurro Moise Kean che è pronto a vivere la sua seconda avventura con la Juventus. Un altro attaccante azzurro cambia squadra, Francesco Caputo passa dal Sassuolo alla Sampdoria. La squadra più attiva quest'oggi è stata senza dubbio lo Spezia che ha messo a segno ben 8 nuovi colpi. Il club ligure, complice il blocco degli acquisti per i prossimi due anni, ha concluso col botto questa finestra estiva di calciomercato con tante nuove firme tra le quali spicca il ritorno in Italia di Rey Manaj che arriva dal Barcellona.

Ecco il tabellone di Serie A definitivo:

ATALANTA

Acquisti: Bernasconi (d, Cremonese), Jonsson (a, Breidablik Kopavogur), Musso (p, Udinese), Giu. Pezzella (d, Parma), Lovato (d, Verona), Demiral (d, Juventus), Zappacosta (d, Chelsea), Koopmeiners (c, AZ Alkmaar).

fine prestito: Cornelius (a, Parma f.p.), Reca (d, Crotone f.p.), Colley (c, Verona f.p.), Piccoli (a, Spezia f.p.), Carnesecchi (p, Cremonese f.p.), Vido (a, Pisa f.p.), Del Prato (d, Reggina f.p.), Valzania (c, Cremonese f.p.), Tumminello (a, Spal f.p.), Bellanova (d, Pescara f.p.), Mattiello (d, Spezia f.p.), Varnier (d, Pisa f.p.), Muratore (c, Reggiana f.p.).

Cessioni: Valzania (c, Cremonese), Carnesecchi (p, Cremonese), Okoli (d, Cremonese), Vido (a, Cremonese), Radunovic (p, Cagliari), Barrow (a, Bologna), Gollini (p, Tottenham), Colley (a, Spezia), Kovalenko (c, Spezia), Heidenreich (c, Spal), Reca (d, Spezia), Sutalo (d, Verona), Da Riva (c, Spal), Lammers (a, Eintracht).

fine prestito: Caldara (d, Milan f.p.).

BOLOGNA

Acquisti: Van Hooijdonk (a, NAC Breda), Bonifazi (d, SPAL), Soumaoro (d, Lille), Barrow (a, Atalanta), Bardi (p, Frosinone), Arnautovic (a, Shanghai Sipg), Theate (d, Ostenda).

fine prestito: Denswil (d, Brugges f.p.), Falcinelli (a, Stella Rossa f.p.), Donsah (c, Rizespor f.p.), Calabresi (d, Cagliari f.p.), Corbo (d, Ascoli f.p.), Paz (d, Kayserispor f.p.).

Cessioni: Juwara (a, Crotone), Denswil (d, Trabzonspor), Baldursson (c, Copenaghen), Tomiyasu (d, Arsenal)

fine prestito: Soumaoro (d, Lilla f.p.), Faragò (d, Cagliari f.p.).

CAGLIARI

Acquisti: Strootman (c, Marsiglia), Radunovic (p, Atalanta), Dalbert (d, Inter), Grassi (c, Parma), Keita Balde (a, Monaco), Caceres (d, svinc).

fine prestito: Bradaric (c, Al-Ain f.p.), Oliva (c, Valencia f.p.), Farias (a, Spezia f.p.), Despodov (c, Ludogorets f.p.), Faragò (d, Bologna f.p.), Miangue (d, KAS Eupen f.p.), Ceter (a, Pescara f.p.), Caligara (c, Ascoli f.p.), Pinna (d, Ascoli f.p.), Marigosu (c, Olbia f.p.), Biancu (c, Olbia f.p.).

Cessioni: Vicario (p, Empoli), Lella (c, Olbia), Luvumbo (a, Como), Cerri (a, Como), Simeone (a, Verona).

fine prestito: Marin (c, Ajax f.p.), Duncan (c, Fiorentina f.p.), Sottil (a, Fiorentina f.p.), Nainggolan (c, Inter f.p.), Rugani (d, Juventus f.p.), Calabresi (d, Bologna f.p.).

EMPOLI

Acquisti: Vicario (p, Cagliari), Stojanovic (d, Dinamo Zagabria), Zurkowski (c, Fiorentina), Cutrone (a, Wolverhampton), Luperto (d, Napoli), Henderson (c, Lecce), Ismajli (d, Spezia), Tonelli (d, Sampdoria) , Pinamonti (a, Inter), Ujkani (p, svinc), Di Francesco (c, Spal).

fine prestito: Mraz (a, Zaglebie Lublin f.p.), Zappella (d, Cesena f.p.), Merola (a, Grosseto f.p.), Cannavò (a, Vis Pesaro f.p.).

Cessioni: Sabelli (d, Genoa), Nikolaou (d, Spezia), Mraz (a, Spezia), Moreo (a, Brescia), Crociata (c, Spal), Piscopo (a, Spal).

fine prestito: Terzic (d, Fiorentina f.p.), Crociata (c, Crotone f.p.), Matos (a, Udinese f.p.), Cambiaso (d, Genoa f.p.), Casale (d, Verona f.p.).

FIORENTINA

Acquisti: Nico Gonzalez (a, Stoccarda), Nastasic (d, Schalke 04), Torreira (c, Arsenal), Odriozola (d, Real Madrid).

fine prestito: Lirola (d, Marsiglia f.p.), Duncan (c, Cagliari f.p.), Sottil (a, Cagliari f.p.), Benassi (c, Verona f.p.), Rasmussen (d, Vitesse f.p.), Ranieri (d, Spal f.p.), Saponara (c, Spezia f.p.), Terzic (d, Empoli f.p.), Diks (d, Aarhus f.p.), Maleh (c, Venezia f.p.), Cerofolini (p, Reggiana f.p.), Dalle Mura (d, Reggina f.p.), Graiciar (a, Mlada Boleslav f.p.), Gori (a, Vicenza f.p.), Koffi (c, Como f.p.).

Cessioni: Borja Valero (c, f.c.), Caceres (d, f.c.), Hancko (d, Sparta Praga), Ribery (a, f.c.), Lakti (c, Lecco), Hristov (d, Spezia), Zurkowski (c, Empoli), Pezzella (d, Betis), Kouamé (a, Anderlecht), Lirola (d, Marsiglia), Ranieri (d, Salernitana), Montiel (c, Siena).

fine prestito: Igor (d, Spal f.p.), Malcuit (d, Napoli f.p.), Barreca (d, Monaco f.p.).

GENOA

Acquisti: Buksa (a, Wisla Cracovia), Sabelli (d, Empoli), Sirigu (p, Torino), Hernani (c, Parma), Ekuban (a, Trabzonspor), Semper (p, svinc), Andrenacci (p, Brescia), Vanheusden (d, Inter), Vazquez (d, Pumas), Pablo Galdames (d, Velez), Abdoulaye Touré (c, Nantes), Caicedo (a, Lazio), Maksimovic (d, svinc), Fares (c, Lazio).

fine prestito: Sturaro (c, Verona f.p.), Agudelo (a, Spezia f.p.), Favilli (a, Verona f.p.), Bani (d, Parma f.p.), Lerager (c, Copenhagen f.p.), Jagiello (c, Brescia f.p.), Parigini (c, Ascoli f.p.).

Cessioni: Jaroszynski (d, Salernitana), Shomurodov (a, Roma), Jandrei (p, svinc).

fine prestito: Scamacca (a, Sassuolo f.p.), Lu. Pellegrini (d, Juventus f.p.), Zappacosta (d, Chelsea f.p.), Perin (p, Juventus f.p.), Strootman (c, Marsiglia f.p.), Pjaca (a, Juventus f.p.), Onguene (d, Salisburgo f.p.), Zajc (c, Fenerbahce f.p.), Goldaniga (d, Sassuolo f.p.), Paleari (p, Cittadella f.p.).

INTER

Acquisti: Cordaz (p, Crotone), Calhanoglu (c, svinc), Dzeko (a, Roma), Dumfries (d, PSV), Correa (a, Lazio).

fine prestito: Joao Mario (c, Sporting f.p.), Dimarco (d, Verona f.p.), Lazaro (c, Borussia M'Gladbach f.p.), Salcedo (a, Verona f.p.), Esposito (a, Venezia f.p.), Agoume (c, Spezia f.p.), Nainggolan (c, Cagliari f.p.), Dalbert (d, Rennes f.p.), Pirola (d, Monza f.p.).

Cessioni: Dalbert (d, Cagliari), Esposito (a, Basilea), Joao Mario (c, resciss.), Hakimi (d, Psg), Padelli (p, svinc), Young (c, svinc), Nainggolan (c, svinc), Lukaku (a, Chelsea), Vanheusden (d, Genoa), Pinamonti (a, Empoli).

fine prestito: -

JUVENTUS

Acquisti: Kaio Jorge (a, Santos), Locatelli (c, Sassuolo), Ihattaren (c, PSV), Kean (a, Everton).

fine prestito: Lu. Pellegrini (d, Genoa f.p.), De Sciglio (d, Lione f.p.), Perin (d, Genoa f.p.), Rugani (d, Cagliari f.p.), Pjaca (a, Genoa f.p.), Nicolussi Caviglia (c, Parma f.p.).

Cessioni: Buffon (p, svinc), Pjaca (a, Torino), Frabotta (d, Verona), Demiral (d, Atalanta), Kastanos (c, Salernitana), Ronaldo (a, Manchester United), Dragusin (d, Sampdoria), Ranocchia (c, Vicenza), Ihattaren (c, Sampdoria).

fine prestito: -

LAZIO

Acquisti: Kamenovic (d, Cukaricki), Felipe Anderson (c, West Ham), Hysaj (d, svinc), Romero (c, Mallorca), Pedro (a, Roma), Basic (c, Bordeaux), Zaccagni (c, Verona).

fine prestito: Vavro (d, Huesca f.p.), Jony (c, Osasuna f.p.), J. Lukaku (c, Royal Antwerp f.p.), Kiyine (c, Salernitana f.p.), André Anderson (c, Salernitana f.p.), Dziczek (c, Salernitana f.p.), Casasola (d, Salernitana f.p.), Durmisi (d, Salernitana f.p.), Adekanye (a, ADO Den Haag f.p.).

Cessioni: Correa (a, Inter), Fares (c, Genoa)

fine prestito: A. Pereira (c, Manchester Utd f.p.), Hoedt (d, Southampton f.p.).

MILAN

Acquisti: Maignan (p, Lille), Tomori (d, Chelsea), Tonali (c, Brescia), Giroud (a, Chelsea), Brahim Diaz (a, Real Madrid), Ballo-Touré (d, Monaco), Florenzi (d, Roma), Pellegri (a, Monaco), Messias (c, Crotone), Bakayoko (c, Chelsea).

fine prestito: Pobega (c, Spezia f.p.), Caldara (d, Atalanta f.p.), Conti (d, Parma f.p.), Brescianini (c, Virtus Entella f.p.), Colombo (a, Cremonese f.p.).

Cessioni: Laxalt (c, FK Dinamo Mosca), Donnarumma (p, f.c.), Calhanoglu (c, f.c.), Caldara (d, Venezia), Hauge (a, Eintracht Francoforte), Pobega (c, Torino).

fine prestito: Meité (c, Torino f.p.), Dalot (d, Manchester Utd f.p.).

NAPOLI

Acquisti: Juan Jesus (d, svinc), Anguissa (c, Fulham).

fine prestito: Ounas (a, Crotone f.p.), Tutino (c, Salernitana f.p.), Malcuit (d, Fiorentina f.p.), Luperto (d, Crotone f.p.).

Cessioni: Hysaj (d, f.c), Maksimovic (d, f.c), Luperto (d, Empoli), Zedadka (d, Charleroi).

fine prestito: Bakayoko (c, Chelsea f.p.).

ROMA

Acquisti: Rui Patricio (p, Wolverhampton), Shomurodov (a, Genoa), Vina (d, Palmeiras), Abraham (a, Chelsea).

fine prestito: Under (a, Leicester f.p.), Kluivert (a, Lipsia f.p.), Florenzi (d, Psg f.p.), Nzonzi (c, Rennes f.p.), Olsen (p, Everton f.p.), Coric (c, NK Olimpia Lubiana f.p.), Riccardi (c, Pescara f.p.).

Cessioni: Under (a, Marsiglia), Pau Lopez (p, Marsiglia), Kluivert (a, Nizza), Pedro (a, Lazio), Florenzi (d, Milan), Coric (c, Zurigo), Olsen (p, Sheffield), Pastore (c, resciss).

fine prestito: -

SALERNITANA

Acquisti: Obi (c, svinc), Coulibaly M. (c, Udinese), Coulibaly L. (c, Angers), Bonazzoli (a, Sampdoria), Fiorillo (p, Pescara), Kastanos (c, Juventus), Jaroszynski (d, Genoa), Simy (a, Crotone), Strandberg (d, Ural), Kechrida (c, Étoile du Sahel), Ranieri (d, Fiorentina), Gagliolo (d, Parma), Vergani (a, Inter).

fine prestito: Fella (a, Avellino f.p.), Firenze (c, Padova f.p.), Curcio (d, Padova f.p.), Castiglia (c, Modena f.p.), Baraye (d, Avellino f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Tutino (c, Napoli f.p.), Coulibaly M. (c, Udinese f.p.), Kiyine (c, Lazio f.p.), A. Anderson (c, Lazio f.p.), Dziczek (d, Lazio f.p.), Casasola (d, Lazio f.p.), Durmisi (d, Lazio f.p.), Kupisz (c, Bari f.p.).

SAMPDORIA

Acquisti: De Luca (a, svinc), Samotti (d, Pordenone), Dragusin (d, Juventus), Ihattaren (c, Juventus), Caputo (a, Sassuolo).

fine prestito: Bonazzoli (p, Torino f.p.), Caprari (a, Benevento f.p.), Murillo (d, Celta f.p.), Vieira (c, Verona f.p.), Murru (d, Torino f.p.), Chabot (d, Spezia f.p.), Depaoli (d, Benevento f.p.), Falcone (p, Cosenza f.p.).

Cessioni: Bonazzoli (a, Salernitana), Leris (c, Brescia), La Gumina (a, Como), Jankto (c, Getafe), De Luca (a, Perugia), Rocha (d, Internacional), Caprari (a, Verona), Murillo (d, Celta Vigo).

fine prestito: Keita Balde (a, Monaco f.p.), Torregrossa (a, Brescia f.p.), La Gumina (a, Empoli f.p.), Letica (p, Brugges f.p.).

SASSUOLO

Acquisti: Matheus Henrique (c, Gremio), Ruan (d, Gremio), Harroui (c, Sparta Rotterdam).

fine prestito: Scamacca (a, Genoa f.p.), Frattesi (d, Monza f.p.), Di Francesco (c, Spal f.p.), Adjapong (d, Lecce f.p.), Mazzitelli (c, Pisa f.p.), Goldaniga (d, Genoa f.p.), Marchizza (d, Spezia f.p.), F. Ricci (c, Monza f.p.), Dell'Orco (d, Spezia f.p.), Sernicola (c, Spal f.p.).

Cessioni: Marlon (c, Shakhtar Donetsk), Locatelli (c, Juventus), Bourabia (c, Spezia), Haraslin (c, Sparta Praga), Caputo (a, Sampdoria).

fine prestito: -

SPEZIA

Acquisti: Leo Sena (c, Atl. Mineiro), Hristov (d, Fiorentina), Amian (d, Tolosa), Colley (a, Atalanta), Kovalenko (c, Atalanta), Nikolaou (d, Empoli), Mraz (a, Empoli), Styrmisson (d, KR Reykjavik), Sher (c, Hammarby), Reca (d, Atalanta), Antiste (a, Tolosa), Kiwior (d, Zilina), Strelec (a, Slovan Bratislava), Manaj (a, Barcellona B), Sanca (c, Braga B), Bourabia (c, Sassuolo), Ellertsson (a, Spal), Agudelo (c, Genoa), Salcedo (a, Inter).

fine prestito: Colombini (d, Novara f.p,).

Cessioni: Ismajli (d, Empoli).

fine prestito: Pobega (c, Milan f.p.), Agoumé (c, Inter f.p.), Agudelo (a, Genoa f.p.), Piccoli (a, Atalanta f.p.), Chabot (d, Samp f.p.), Farias (a, Cagliari f.p.), Saponara (c, Fiorentina f.p.), Verde (a, AEK Atene f.p.), Marchizza (d, Sassuolo f.p.), Dell'Orco (d, Sassuolo f.p.), Mattiello (d, Atalanta f.p,).

TORINO

Acquisti: Berisha (p, Spal), Warming (a, Lyngby), Stojkovic (a, svincolato), Pjaca (a, Juventus), Pobega (c, Milan), Praet (c, Leicester), Zima (d, Slavia Praga), Brekalo (c, Wolfsburg).

fine prestito: Ola Aina (d, Fulham f.p.), Meité (c, Milan f.p.), Djidji (d, Crotone f.p.), Millico (a, Frosinone f.p.), Iago Falque (a, Benevento f.p.), Segre (c, Spal f.p.), Damascan (a, RKC Waalwijk f.p.), Edera (a, Reggina f.p.).

Cessioni: Ujkani (p, svinc), Nkoulou (d, svinc), Sirigu (p, svinc), Meitè (c, Benfica), Lyanco (d, Southampton), Segre (c, Perugia), Rauti (a, Pescara), Millico (a, Cosenza), Iago Falque (a, resciss).

fine prestito: Bonazzoli (a, Samp f.p.), Murru (d, Samp f.p.), Gojak (c, Dinamo Zagabria f.p.).

UDINESE

Acquisti: Udogie (c, Verona), Padelli (p, Inter), Silvestri (p, Verona), Samardzic (c, Lipsia), Nehuen Perez (d, Atletico Madrid), Soppy (d, Rennes), Betuncal (a, Portimoense).

fine prestito: Coulibaly M. (c, Salernitana f.p.), Opoku (d, Amiens f.p.), Matos (a, Empoli f.p.), Teodorczyk (a, Charleroi f.p.).

Cessioni: De Paul (c, Atletico Madrid), Gasparini (p, Pro Vercelli), Musso (p, Atalanta), Ingelsson (c, Hansa Rostock), Coulibaly M. (c, Salernitana).

fine prestito: Bonifazi (d, Spal f.p.), Pussetto (a, Watford f.p.), Braaf (a, Man. City f.p.), Ouwejan (c, AZ f.p.).

VENEZIA

Acquisti: Ebuehi (d, Benfica), Peretz (c, Maccabi Tel Aviv), Heymans (c, Waasland-Beveren), Busio (c, Sporting Kansas City), Peixoto (d, Academica de Coimbra), Okereke (a, Bruges), Tessman (c, Dallas FC), Arvidsson (p, Helsingborgs), Sigurdsson (c, CSKA Mosca), Caldara (d, Milan), Henry (a, Leuven), Kiyine (c, Lazio), Ampadu (d, Chelsea), Haps (d, Feyenoord).

fine prestito: -

Cessioni: -

fine prestito: Esposito (a, Inter f.p,), Maleh (c, Fiorentina f.p,), Ferrarini (d, Fiorentina f.p,), G. Ricci (d, Parma f.p,).

VERONA

Acquisti: Hongla (c, Royal Antwerp FC), Montipò (p, Benevento), Frabotta (d, Juventus), Ilic (c, Manchester City), Simeone (a, Cagliari), Sutalo (d, Atalanta), Caprari (a, Sampdoria).

fine prestito: Stepinski (a, Lecce f.p,), Di Carmine (a, Crotone f.p,), Empereur (d, Palmeiras f.p,), Ragusa (c, Brescia f.p,), Casale (d; Empoli f.p,), Bocchetti (d, Pescara f.p,), Danzi (c, Ascoli f.p,), Laribi (c, Reggiana f.p,), Tupta (a, Sion f.p,).

Cessioni: Udogie (c, Udinese), Silvestri (p, Udinese), Lovato (d, Atalanta).

fine prestito: Dimarco (d, Inter f.p.), Salcedo (a, Inter f.p.), Benassi (c, Fiorentina f.p.), Vieira (c, Samp f.p.), Sturaro (c, Genoa f.p.), E. Colley (c, Atalanta f.p.), Favilli (a, Genoa f.p.).