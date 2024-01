Torino 2023/2024: tabellone calciomercato, rosa attuale e formazione tipo

during the Italian Serie A, football match between Torino Fc and Udinese Calcio on 23 December 2023, at Studio Olimpic Grande Torino, Turin, Italy. Photo Nderim Kaceli

Da piazzare alcuni giocatori scontenti o fuori dai piani. Potrebbe non rientrare in questa categoria Nemanja Radonjic, a maggior ragione dopo le parole di Juric delle scorse ore ("Radonjic? La sua avventura non è al capolinea, non mi risulta. Si è allenato molto bene in settimana, quando sta bene lo userò" ). Prossimo invece a salutare Demba Seck, che è stato accostato a diverse squadre di Serie B. Nemmeno Karamoh è intoccabile, anzi. Se dovesse partire uno dei tre trequartisti, potrebbe arrivare un sostituto. Un nome sulla lista è Barak. In attacco da valutare la situazione di Pietro Pellegri (il Genoa strizza l'occhio). Al suo posto eventualmente potrebbe entrare in rosa Lorenzo Colombo. L'attaccante del Milan attualmente in prestito al Monza sta vivendo delle difficoltà a giocare titolare.