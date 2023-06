Torino, da Sanabria a Singo: la situazione dei contratti a scadenza 2024

Sono diversi i calciatori del Torino che hanno il contratto in scadenza l'anno prossimo. Il club granata è chiamato a risolvere queste situazioni cercando un rinnovo o una cessione quest'estate: c'è chi è certo dell'addio, come Berisha, chi è in bilico, come Rodriguez, e chi, come Sanabria e Linetty, ha stupito per la qualità di rendimento in questa stagione. Di seguito il punto completo con l'analisi di ogni situazione.