Torino, da Verdi a Bayeye: chi è al lavoro al Fila ma ha la valigia in mano

Nella lista dei giocatori presenti in questo inizio di stagione agli ordini di Ivan Juric ci sono anche diversi calciatori che sono al lavoro pur sapendo che a fine mercato, salvo sorprese, non indosseranno la maglia granata. Alcuni sono rientrati dai prestiti, ma è molto probabile che lasceranno la città della Mole sempre a titolo temporaneo oppure a titolo definitivo. Infine c'è chi invece non rientra minimamente nei piani di Ivan Juric. Vediamo i loro profili.