Torino, Juric verso il mercato di gennaio: trattiene Belotti e chiede “coraggio”

Juric mette subito le cose in chiaro in vista del mercato di gennaio: "Dobbiamo averne più coraggio, dev'essere un'occasione per crescere"

Il Torino con Ivan Juric sta facendo passi in avanti partita dopo partita, ma c'è ancora qualcosa da migliorare e l’allenatore, durante la conferenza alla vigilia di Milan-Torino, ha fatto capire di essersi già proiettato al mercato di gennaio con ambizioni e aspettative. Il croato parte con largo anticipo sul tema e alla domanda sul mercato di riparazione, lancia un messaggio diretto alla società, senza troppi giri di parole come di consueto: "La sessione di gennaio è una grande occasione – sono state le sue parole -. Siamo all’inizio di un percorso, e dobbiamo crescere; nell’ultimo mercato abbiamo avuto poco coraggio, ora dobbiamo averne molto di più, deve essere un'occasione per crescere". Juric non ha specificato altro, ma appare chiaro che alla società chiederà interventi, sia in uscita e che in entrata, nonostante abbia ribadito in più occasioni di ritenere competitiva la rosa uscita dal mercato, così da poter completare anche al meglio l'idea del suo progetto che sta man mano prendendo sempre più forma. Un approccio ben diverso da quello che ad esempio ebbe in passato Mazzarri, che per diverse occasioni concordò con la società di non effettuare nessun innesto per puntare sulla crescita di chi è in casa.

BELOTTI - Alla vigilia della partita contro il Milan di Stefano Pioli, valida per la decima giornata di campionato, si è dunque parlato anche di mercato e non poteva mancare la parentesi su Andrea Belotti, giocatore che tra l'altro è da anni accostato al club rossonero. Il capitano del Torino è stato oggetto di discussione per quasi l'intera durata del mercato estivo e adesso che quello invernale si fa sempre più vicino, Ivan Juric ci tiene a fare chiarezza sull'attuale situazione: "A livello di contratto non andrà via a gennaio e non firmerà il rinnovo, poi a fine stagione vedremo. Mi auguro che faccia una grande stagione, poi ci guarderemo negli occhi e deciderà il suo futuro umano e professionale. Farà il suo anno, spero benissimo, e poi si vedrà". Stando a quanto detto dal tecnico granata, telenovela chiusa almeno per qualche tempo: il Torino e i suoi tifosi non vedranno partire il loro capitano a gennaio, dunque la questione dovrebbe allora slittare a fine stagione, quando il centravanti potrebbe salutare a parametro zero. In merito, l'allenatore pensa al campionato corrente e, se è vero che gennaio può essere l’ultimissima occasione per cedere il giocatore ricavando un corrispettivo, Juric vuole una società che operi per rinforzare la squadra e non indebolirla.