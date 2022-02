Torino Primavera, il tabellone definitivo del mercato di gennaio 2022

Tre innesti e due uscite per la squadra di Coppitelli, più tanti 2004 e 2005 che con il tempo potrebbero giocarsi un posto in squadra

Alla Primavera del Torino servivano dei rinforzi per completare una rosa già buona e cercare di piazzare qualche uscita così da accontentare chi ha avuto meno spazio, e questo è successo al termine della seconda sessione di mercato condotta dal responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani . La prima necessità era in difesa, dove servivano un centrale di piede destro e un terzino sinistro e questi sono stati pescati dall'estero: Jean N'Guessan dal Lens e Sebastian John Wade dal Villarreal. In mezzo al campo era priorità trovare un sostituto di Maugeri, che ha subito un grave infortunio ed è arrivato Alessandro Polenghi dal Milan per ricoprire non il ruolo di titolare ma quello di alternativa. Ludergnani ha avuto anche modo di lavorare poi in prospettiva, con dei ragazzi che magari con il tempo si aggiungeranno alla rosa di Coppitelli.

Robert Quental Arnason, GiovanniD'Aprile e GvidasGineitis sono tre giovani (i primi due dei 2005 e il terzo un 2004) che potrebbero anche rientrare nella rosa della Primavera. Tutti hanno un buon curriculum alle spalle. Arnason ha giocato sei partite in prima squadra in Islanda, D'Aprile da due stagioni gioca in Primavera 2 e Gineitis quest'anno ha giocato più in Primavera 1 che nel campionato Under 18. Per motivi anagrafici al momento viene da escluderli dalla rosa di Coppitelli, ma in futuro potrebbero rientrarci. Infine, attenzione perchè forse il colpo più interessante è stato assestato per la Primavera della prossima stagione: FrancescoDell'Aquila, attaccante esterno della Spal classe 2004 che è uno dei migliori giocatori del campionato Under 18, è stato prelevato a titolo definitivo e lasciato in prestito a Ferrara fino a fine stagione; arriverà a Torino da luglio.