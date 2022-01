Torino, proseguono le trattative con Kabic: manca accordo con il giovane esterno

Il Torino dopo aver trovato l'accordo con il Vojvodina non riesce a trovare quello con il giovane giocatore serbo

Dopo aver trovato l'accordo con il Vojvodina per il passaggio di Uros Kabic in granata, il Torino sta trovando delle difficoltà nelle trattative con il giocatore. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com il club granata non ha ancora l'accordo con l'esterno classe 2004 e nel pomeriggio le parti si incontreranno nuovamente per cercare di portare a termine l'affare. Se entro le ore 20 il Torino riuscisse a far firmare Kabic si tratterebbe di un altro rinforzo giovane per la squadra granata. Un suo eventuale arrivo sarebbe molto utile per la formazione Primavera nella seconda parte di stagione ma il giocatore serbo sarebbe valutato anche in ottica prima squadra avendo già raccolto 13 presenze nel massimo campionato serbo.