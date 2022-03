Torino, riscattato Brekalo: per il croato pronto un contratto di 4 anni

Il Torino esercita l'opzione per acquistare il giocatore dal Wolfsburg: il croato continuerà la sua esperienza in granata

Il Torino muove il primo passo per la costruzione della stagione 2021/2022, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, decidendo di riscattare Josip Brekalo dal Wolfsburg. L'attaccante esterno croato, arrivato a fine agosto dal Wolfsburg in prestito (a un milione) con diritto di riscatto (a undici milioni) è ad oggi uno dei pilastri della squadra di Juric contando anche che è il granata con il maggior numero di gol in questa stagione - ne ha realizzati 6 da inizio anno.