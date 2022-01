Torino: tabellone definitivo del mercato di gennaio 2022 e rosa attuale

Il riassunto di questo mese di calciomercato: il tabellone definitivo dei granata tra entrate e uscite e la rosa aggiornata

Si è concluso il mercato di gennaio 2022 e il Torino è stato protagonista molto attivo. In entrata sono stati siglati quattro colpi: Mohamed Fares dalla Lazio (già infortunato e impossibilitato a tornare in campo nel corso di questa stagione), Pietro Pellegri dal Monaco, Samuele Ricci dall' Empoli e Demba Seck dalla Spal .

Sul fronte uscite, hanno salutato Tomas Rincon (titolo definitivo alla Sampdoria), Simone Verdi (prestito secco alla Salernitana) e Daniele Baselli (titolo definitivo al Cagliari). Inoltre, in prestito in Serie B al Crotone è finito Ben Kone. Si è trasferito in Romania a titolo definitivo il portiere Razvan Sava, acquistato dal Cluj.