Torino, tabellone di mercato e rosa attuale: si lavora in uscita

Si apre ufficialmente oggi - lunedì 3 gennaio - il mercato di riparazione. Una sessione che sicuramente i granata non vivranno con l’acqua alla gola come avvenuto l’anno scorso, quando gli innesti Sanabria e Mandragora furono decisivi per il raggiungimento della salvezza. Tornando ad oggi, al momento si registrano soprattutto movimenti in uscita: l’obiettivo è cedere quel gruppo di giocatori con stipendi molto importanti ma che stanno trovando pochissimo spazio agli ordini di Juric. Al momento i maggiori movimenti si registrano attorno a Baselli e Rincon, entrambi con il contratto in scadenza a giugno e seguiti con interesse da diversi club. Si riaccende inoltre la pista Cagliari per Izzo: in estate il centrale non trovò un accordo con i sardi, ma con Mazzarri in panchina e dopo sei mesi ai margini le cose potrebbero cambiare. Per quanto riguarda invece il mercato in entrata al momento non si registrano particolari movimenti: la priorità è un esterno mancino, in generale si cercheranno giovani di prospettiva o possibili occasioni.