Torino, tesserato Dennis Stojkovic: ritorno a sorpresa in granata

C’è in vista un ritorno a sorpresa in granata per Dennis Stojkovic, trequartista serbo classe 2002 svincolatosi dal Partizan Belgrado. Stojkovic ha giocato al Torino già ai tempi degli Esordienti prima di iniziare un lungo giro per l’Europa nei settori giovanili di diverse squadre. Stamattina ha svolto le visite mediche presso il Centro di Medicina dello Sport allo stadio Olimpico Grande Torino e oggi pomeriggio firmerà l’accordo con il club granata. Stojkovic potrebbe giocare da fuoriquota per la Primavera ma non è escluso che entri al contempo nel giro della prima squadra.