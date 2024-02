Toro, il saldo del mercato: innesti a costo zero dopo gli investimenti estivi

La cessione di Zima porta nelle casse dei granata una cifra vicina ai 4 milioni di euro

Redazione Toro News

Dopo un mercato estivo chiuso in rosso per 33,4 milioni di euro, nella sessione invernale i granata hanno optato per una serie di giocatori in prestito con diritto di riscatto. Eventuali investimenti rimandati dunque all'estate, quando la società saprà chi sarà l'allenatore per la prossima stagione. Intanto Vagnati ha incassato dalla cessione di Zima, tornato allo Slavia Praga per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Le cifre fanno riferimento a indiscrezioni giornalistiche riportate da Transfermarkt, per conoscere quelle ufficiali bisognerà attendere la pubblicazione del bilancio della società.

Le spese: 350 mila euro — L'unica spesa sostenuta dai granata è quella per il prestito oneroso di Lovato. Sono stati versati 350 mila euro nelle casse del club campano per avere il difensore in prestito fino a giugno, quando la società avrà la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro. Dovrebbero invece essere gratuiti i prestiti di Masina, Okereke e Kabic: per tutti e tre i granata potranno decidere a fine stagione se esercitare il diritto di riscatto.

Gli incassi: 4 milioni — In uscita, come detto, spicca la cessione di Zima: il centrale è tornato allo Slavia Praga per 4 milioni di euro. Per il resto, tutte le altre cessioni sono arrivate in prestito e eventuali incassi sono dunque rimandati al termine della stagione. Radonjic è volato al Maiorca in prestito con obbligo di riscatto condizionato ad una cifra tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. Il Montpellier ha un diritto di riscatto a 1,5 milioni di euro per Karamoh, Seck ha salutato in prestito secco. Soppy è invece di proprietà dell'Atalanta ed è tornato alla base per poi volare in Germania.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.