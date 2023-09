Toro, il saldo del mercato: investiti quasi 50 milioni di euro

Le spese: spiccano Ilic e Vlasic

Per quanto riguarda gli investimenti, spicca soprattutto il riscatto di Ivan Ilic. Il centrocampista è arrivato in granata lo scorso gennaio in prestito con obbligo di riscatto e il Toro questa estate ha sborsato 15,7 milioni. A completare il podio degli acquisti più onerosi ci sono Vlasic (12,8 milioni) e Bellanova (7 milioni). Rinviato alla prossima estate l'esborso per Zapata, prelevato in prestito con obbligo di riscatto condizionato (l'acquisto definitivo sarà poco più di una formalità).