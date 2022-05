Toro, rinnovo Belotti: ultime ore di attesa per la decisione del Gallo

Il tempo a disposizione di Belotti è ormai agli sgoccioli: il momento della verità sta arrivando

Alberto Giulini

Il momento della verità si avvicina: il Toro aspetta a stretto giro di posta una risposta da Andrea Belotti. L'ultima parola sul capitolo rinnovo spetta dunque al capitano granata, che ha ricevuto dal club una proposta per prolungare il contratto attualmente in scadenza al 30 giugno. Un'offerta inferiore a quella presentata in estate, quando la società si spinse fino a 3,3 milioni a stagione più bonus, ma ritenuta comunque molto buona dal punto di vista economico.

L'ATTESA - Fino alla giornata di ieri una risposta non era ancora arrivata. "Vediamo" ha detto il presidente Cairo in occasione del Giro d'Italia a Torino, facendo quindi intuire come non ci fossero novità sul fronte del rinnovo. Prima della gara contro la Roma si era invece detto più ottimista Vagnati: "Non avendo fatto ancora niente di definitivo ci sono delle sensazioni positive, Belotti ha il cuore granata". La palla è dunque nelle mani del giocatore, che dovrà dare una risposta definitiva probabilmente già nella giornata di domenica.

LA SCADENZA - Lunedì, come spiegato da Juric, è infatti in programma un incontro tra tecnico e presidente per parlare di futuro e programmare quelli che dovranno essere i movimenti di mercato. Ed è quasi superfluo sottolineare come la presenza o meno di Belotti possa influire sulle scelte societarie. Anche per questo Juric era stato molto netto nell'analizzare la situazione del Gallo dopo la gara contro la Roma: "Abbiamo parlato con lui la settimana scorsa, la società ha fatto la sua offerta, ci penserà un paio di giorni e comunicherà la sua decisione. Sicuramente in un paio di giorni si saprà". Il tempo a disposizione di Belotti è ormai agli sgoccioli: il momento della verità sta arrivando.