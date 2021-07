UFFICIALE – Jean Freddi Greco si trasferisce al Pordenone

La società friulana annuncia il passaggio del capitano della Primavera granata a titolo definitivo

Il Pordenone ha annunciato sul proprio sito ufficiale il passaggio in neroverde del capitano della Primavera del Torino Jean Freddi Greco. L'esterno classe 2001 saluta i colori granata dopo due stagioni e firma un contratto con la società friulana valido fino a giugno 2024. In questa operazione tra il Torino e il Pordenone rientrerà anche il classe 2000 Mihael Onisa per il quale si attende l'ufficialità del suo passaggio in neroverde. Percorso inverso invece per l'attaccante classe 2004 Giacomo Zanotelche ieri è diventato un nuovo calciatore granata. Greco ha voluto salutare il popolo granata con un post su Instagram dove ringrazia per questa sua esperienza al Toro.