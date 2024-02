UFFICIALE – David Okereke è un nuovo giocatore del Torino

Il comunicato ufficiale

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Unione Sportiva Cremonese, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore David Okereke. Okereke è nato a Lagos, in Nigeria, il 29 agosto 1997. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Abuja, approda in Italia, alla Lavagnese, nel 2015. Nel mercato invernale si trasferisce allo Spezia, che lo inserisce nella rosa della squadra Primavera. Esordisce tra i professionisti il 9 aprile 2016, in Serie B, contro il Novara. Dopo una stagione in prestito al Cosenza si trasferisce al Bruges, formazione con la quale disputa le massime competizioni europee, Europa League e Champions League, e vince tre campionati del Belgio e una Supercoppa del Belgio per un totale di 71 presenze e 15 reti. Nella stagione 2021-'22 torna in Italia, in prestito, al Venezia. Nel 2022 viene acquistato dalla Cremonese, formazione con la quale ha disputato 57 partite e segnato 11 gol tra campionato e coppe. Tutto il Torino Football Club accoglie David Okereke con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"