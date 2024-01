Torino, chi è Okereke? Punta veloce, retrocesso per due volte

Il primo impatto con il calcio italiano Okereke lo prova tra i dilettanti co la Lavagnese che nel 2015 lo preleva appena 18enne dall'Abuja College in Nigeria, terra natale dell'attaccante classe 1997. Dopo alcuni mesi in Serie D per lui si sono aperte subito le porte del professionismo con il passaggio allo Spezia prima nelle giovanili e poi in Prima Squadra. Dopo due anni in Liguria arriva per lui l'occasione Cosenza, piazza nella quale rimane solo sei mesi in prestito. Dopo un'ulteriore stagione allo Spezia arriva la grande chiamata dal Club Brugge, club che gli permette di vincere in Belgio la bellezza di tre campionati e una Supercoppa. In Jupiler Pro League vive un rendimento altalenante con un bottino completo di 15 reti in 71 partite nel corso di tutte le competizioni di due stagioni. Dopo l'esperienza belga Okereke torna poi stabilmente in Italia prima con la maglia del Venezia e poi quella della Cremonese che gli danno la possibilità di giocare due anni di fila in Serie A salvo però ottenere due retrocessioni con entrambe le società.

La velocità è il punto di forza di Okereke: a Cremona per lui spazio soprattutto dalla panchina

Uno dei punti di forza del repertorio della punta nigeriana è senza dubbio la velocità che gli permette di poter puntare i difensori avversari per cercare dei dribbling. Grazie a questa sua dote può giocare sia come unico centravanti che in coppia con un altro attaccante (opzione che dovrebbe capitargli a breve nel suo futuro col Toro) oppure addirittura anche come esterno in un attacco a tre. Destro naturale di piede per 181 centimetri di altezza, Okereke non è mai stato un bomber d'area di rigore in grado di riuscire a segnare moltissimo nel corso della sua carriera. Nelle sue due annate di Serie A è stato in grado di realizzare 14 reti (equamente divise tra Venezia e Cremonese) in 65 presenze. Quest'anno in Serie B a Cremona per lui si è spesso rivelato il ruolo di attaccante utile come arma a gara in corso. Il tecnico grigiorosso, Giovanni Stroppa, lo ha infatti quasi sempre impiegato negli ultimi spezzoni di partita. Quest'anno in Serie B Okereke ha segnato due reti in 17 presenze, 13 delle quali lo hanno visto protagonista soltanto per uno spezzone nella ripresa e non ha ancora mai giocato per tutti e 90 i minuti.