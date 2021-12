Walter Sabatini: “Mi piacerebbe ripartire dal Torino o dal Napoli”

L'ex direttore sportivo, tra le altre, di Inter, Roma e Bologna ha detto a Tuttosport: "Pobega uno dei miei centrocampisti preferiti, credo che il Milan lo terrà per sè"

Walter Sabatini, uno dei più esperti e navigati direttori sportivi del calcio italiano, si "candida" da lontano per poter siedere un giorno alla scrivania del Torino. In un'intervista a Tuttosport, infatti, Sabatini si è espresso così: “Resta la delusione per come è finita col Bologna. Non sono andato via di mia volontà. Il presidente Saputo mi ha indicato la porta e io non ho fatto barricate. Il futuro? Diciamo che mi piacerebbe ripartire da club storici che in qualche modo mi assomigliano, per esempio Torino e Napoli".