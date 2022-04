Andreazzoli pre Empoli-Torino: “Ricci? Non avevo dubbi avrebbe trovato spazio”

L'allenatore dell'Empoli è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Torino

Quest'oggi Aurelio Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Torino. Di seguito riportiamo le dichiarazioni dell'allenatore dell'Empoli che ha parlato in questo modo della partita di domani valida per la 35^ giornata di Serie A.

Domani potrebbe arrivare la salvezza matematica. Ci sarà molta più carica?

"C'è tanta voglia di chiudere i conti, è stata una stagione bella ma anche faticosa. L'obiettivo che ci siamo posti è un obiettivo particolare, non raggiunto da me nella precedente esperienza e per questo, a maggior ragione, vorrei raggiungerlo. Mancano quattro gare e ci stiamo avvicinando, speriamo di poterlo fare domani. Metteremo più energia possibile, non dobbiamo accontentarci per avvalorare quello che abbiamo fatto col Napoli".

Che Torino si aspetta nella partita di domani?

"All'andata ci mise sotto fino a che eravamo in parità numerica. Mi aspetto un Torino così, hanno fatto quattro gol a Bergamo che non è poco. Loro hanno una fisionomia, che però stanno cambiando nel tempo. Juric è stato bravo a limare i dettagli, ora fraseggiano molto e hanno individualità importanti. Hanno fisicità, corrono, bisogna metterci sullo stesso piano. Dovremo essere bravi a calarci nella realtà che si prospetterà".

Ricci domani tornerà ad Empoli. Contento di rivederlo?

"Naturalmente sì, ma sono più contento che stia trovando spazio. Ma non avevo dubbi, aveva bisogno del tempo per potersi ambientare. Ma quando ci sono qualità fisiche, morali e tecniche si supera tutto".

La vittoria col Napoli è stata una liberazione?

"Sì, non possiamo nasconderlo pur dando un'importanza relativa alla mancanza della vittoria. Lavori sempre per vincere e quando non ci riesci ci manca qualcosa. Ci siamo scrollati di dosso un peso, abbiamo anche messo su la classifica".

Cosa può fare in più questa squadra?

"Non ci vogliamo accontentare del primo obiettivo, che è la salvezza, cercheremo di dare un senso ulteriore alla stagione nel caso si raggiunga l'obiettivo domani".

Cosa possiamo aspettarci dal suo futuro?

"Quando avremo fatto quel passettino parleremo del futuro. Non è un problema, c'è anche un contratto. Il problema era solo trovare la salvezza, poi il resto viene di conseguenza".

Ha fatto un fioretto per la salvezza?

"I miei amici mi hanno scritto anche ieri, si stanno scaldando per ripetere la corsa in bici. Io sono in condizione disastrosa in questo momento, ho cambiato dieta e bicicletta intanto. Ne riparliamo a cose fatte".