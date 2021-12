Bologna, a Sanabria risponde Arnautovic. Ma Barrow non è da sottovalutare

Un'attenzione particolare rispetto all'attacco del Bologna, che domenica 12 dicembre affronterà il Torino

ATTACCO - Torino e Bologna giocano solitamente con lo stesso modulo: 3-4-2-1. Un attaccante a testa con il sostegno di due trequartisti. In questo modo, granata e rossoblù giocano "ad armi pari". Il Bologna può contare, in fase offensiva, di attaccanti come Arnautovic e Barrow: insieme, hanno messo a segno 11 reti (rispettivamente 6 e 5) rispetto ai 23 gol segnati in totale. Ma non sono solo i numeri dei gol a mettere in allarme i granata: anche gli assist non sono da trascurare. Alle spalle dei due rossoblù, 4 sono gli assist realizzati nel corso di questa stagione (1 per Arnautovic e 3 per Musa Barrow). Nei granata invece, dei 20 gol segnati in totale, Sanabria ne è l'autore solamente di 2, con anche un assist. Sulla trequarti, Brekalo conta di 3 gol già segnati, gli stessi anche del croato Pjaca. Da non sottovalutare anche la panchina rossoblù, perchè a disposizione di Mihajlovic c'è anche Orsolini: nessun gol alle spalle ma 2 assist, nonostante entri quasi sempre a partita già iniziata. Una partita, quindi, in cui Torino e Bologna daranno il tutto per tutto e sfrutteranno tutte le qualità dei suoi attaccanti, per riuscire a conquistare 3 punti importanti per la classifica.