Bologna, Svanberg il più pericoloso a centrocampo: già 3 gol e 2 assist

L'analisi del centrocampo del Bologna, prossimo avversario del Torino in Serie A

Il Bologna non sarà da sottovalutare e uno dei giocatori da tenere maggiormente d'occhio per il Torino sarà Svanberg , centrocampista che potrebbe creare pericoli e difficoltà alla formazione di Juric . Domenica 12 dicembre, alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino , il Torino giocherà infatti la partita valida per la 17^ giornata di Serie A , e il suo avversario sarà il Bologna dell'ex tecnico granata - dal 2016 al 2018 con la maglia del Toro - Mihajlovic . Una partita che servirà ad entrambe le squadre per riscattarsi dal rispettivo pareggio e sconfitta. La vittoria per i rossoblù manca solamente dalla giornata precedente, mentre per i granata da ben 3 partite. Ma la squadra emiliana è tutt'altro che da sottovalutare: in classifica si trova alla 9^ posizione, con 24 punti, mentre i padroni di casa alla 13^ con 19 punti.

CENTROCAMPO - Nel 3-4-2-1 che il tecnico Mihajlovic ha utilizzato fino a due partite fa - nella partita precedente contro la Fiorentina, i rossoblù hanno giocato seguendo il 5-3-2 - uno dei pilastri fondamentali è sempre stato Mattias Svanberg, e insieme a lui Roberto Soriano. Per il centrocampista svedese, classe 1999, già 3 gol nel corso di questa stagione, e quelli segnati contro Hellas Verona (1-0) e Roma (1-0) sono stati i decisivi per regalare alla squadra emiliana i 3 punti finali. Mattias Svanberg, quindi, potrebbe mettere in grande difficoltà il Torino, non soltanto per la possibilità del gol, ma anche per la sua capacità nel fornire assist - 2 nel corso di questo campionato - e per i passaggi completi: su 465 passaggi totali, più del 70% sono stati indirizzati ai propri compagni. Pur non essendo un attaccante, il centrocampista rossoblù ha già effettuato 22 tiri totali, dei quali 9 nello specchio della porta, un numero non da poco considerando le 17 reti subite dai granata. Da non sottovalutare, anche la presenza dell'ex granata Soriano: per lui, nessun gol alle spalle, ma bensì già due cartellini rossi, il che sta a significare che non sia un giocatore che a livello fisico si risparmia. Svanberg, Soriano e Dominguez, sono attualmente i tre portatori del centrocampo del Bologna, e il Torino dovrà sicuramente impegnarsi per portare a casa qualche punto.