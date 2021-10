Calvarese: “Cuadrado difficile da arbitrare. Juve-Inter? Potevo fare meglio”

L'arbitro della sezione di Teramo ha commentato alcuni eventi delle sue partite, soffermandosi anche sui giocatori della Juventus

L'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha parlato ai microfoni de Il Centro rilasciando delle dichiarazioni su alcune sue partite e su alcuni giocatori difficili da arbitrare come lo juventino Juan Cuadrado. Il fischietto di Teramo ha affermato che il derby d'Italia, diretto da lui l'anno scorso, sarebbe potuto essere gestito meglio. In quell'occasione Calvarese assegnò un rigore piuttosto dubbio ai bianconeri, che riuscirono a strappare tre punti decisivi per la qualificazione in Champions ai danni del Napoli. Così, ora che ha lasciato il mondo arbitrale, l'ex direttore di gara ha parlato proprio di quella partita: "È stata una gara complicatissima, la più difficile della mia carriera. Avrei potuto gestirla meglio e me ne rammarico. Purtroppo Cuadrado è un giocatore difficilissimo da arbitrare, ci sono calciatori di difficilissima lettura e il colombiano è uno di quelli".