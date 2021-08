Cristiano Ronaldo lascia la Serie A: contro il Toro l’unico gol su punizione

I numeri di Cristiano Ronaldo nel Derby della Mole: 4 reti in 6 partite, di cui 3 decisive ai fini del risultato

Redazione Toro News

L'avventura di Cristiano Ronaldo in Italia è giunta al termine. Uno dei più grandi giocatori della storia ha infatti deciso di interrompere la propria avventura alla Juventus per andare alla ricerca di nuove sfide all'estero. Ronaldo ha annunciato, infatti, il suo passaggio ufficiale al Manchester United. Ronaldo lascia così l'Italia dopo aver segnato 101 gol in 134 presenze con la Juventus, di cui sei raccolte nei derby di Torino. Nel giorno in cui un campione simile lascia l'Italia, è interessante allora ricapitolare i numeri del suo impatto nel derby della Mole.

I NUMERI - Trasferitosi in Italia nel luglio del 2018, Cristiano Ronaldo incontra il Torino per la prima volta nel dicembre dello stesso anno e decide la partita con un calcio di rigore al '70. Nello stesso campionato, Ronaldo va a segno di nuovo nel Derby il 3 maggio 2019, quando di testa fa 1-1 al minuto 84, rispondendo al vantaggio iniziale di Lukic. L'anno successivo, stagione 2019-2020, gioca per 90 minuti il derby d'andata vinto dalla Juve a Torino per 1-0 con gol di De Ligt, mentre al ritorno - dopo il lockdown - segna il terzo dei 4 gol della Juventus nel 4-1 giocato il 4 luglio 2020 all'Allianz Stadium e sforna anche l'assist per il gol di Cuadrado. Si è trattato però di un gol particolare, dato che è stato il primo e l'unico realizzato su calcio di punizione diretto da parte del cinque volte Pallone d'Oro in Italia. La sua idiosincrasia a fare gol di questo tipo negli ultimi anni ha destato critiche e ironie: l'unica squadra con cui è riuscito a disegnare una parabola perfetta è stata proprio il Torino.

GLI ULTIMI DERBY - Nella sua ultima annata non va in rete nel derby d'andata vinto dalla Juventus 2-1 in rimonta il 5 dicembre 2020 all'Allianz Stadium mentre al ritorno è decisivo nel permettere alla Juventus di agguantare il 2-2 nei minuti finali di gara allo stadio Olimpico "Grande Torino" il 3 aprile 2021. Dopo il vantaggio iniziale di Chiesa infatti, il Torino, con doppietta di Sanabria era riuscito a ribaltare il risultato salvo poi subire il gol del pareggio nel finale con tocco vincente di CR7 sotto porta. I numeri di Cristiano Ronaldo nel derby sono quindi questi: 6 presenze e 4 reti, 3 su 4 decisive al fine del risultato.