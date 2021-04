Dazn, un mese gratis dopo i disagi di Inter-Cagliari

Dazn / L'offerta della piattaforma dopo i problemi dell'ultima domenica di campionato

Diversi utenti Dazn hanno riscontrato diversi problemi nel poter vedere le partite di Serie A trasmesse nell'ultima domenica di campionato (Inter-Cagliari e Hellas Verona-Lazio). La piattaforma, per farsi perdonare, ha così deciso di offrire un mese gratis a tutti gli abbonati. Questa la comunicazione ufficiale arrivata per mail: “Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma DAZN domenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi. Se desideri beneficiare di questa opportunità, accedi a questa pagina e inserisci l’indirizzo e-mail associato al tuo account DAZN entro il 31 Maggio 2021. Entro 48 ore dalla registrazione all’indirizzo indicato riceverai un’e-mail con le istruzioni per attivare il mese gratis che potrà essere attivato entro il 30 Giugno 2021.”