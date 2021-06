Diritti Tv, Sky offre 500 milioni annui a Dazn: ma trova la porta sbarrata

Le ultime sul fronte diritti televisivi dopo l'offerta di Sky e la bocciatura di Dazn

Dazn ha rifiutato, come riporta Calcio e finanza, nella notte appena trascorsa l’offerta di Sky da almeno 500 milioni di euro annui per avere nel proprio bouqet un canale satellitare di Dazn e la disponibilità dell’app di Dazn su Sky Q. Dazn trasmetterà tutte e 10 la gara, 7 delle quali in esclusiva, mentre le restanti 3 in co-esclusiva proprio con Sky.