Genoa, il presidente Zangrillo: “Col Torino è la partita della vita”

Le dichiarazioni del presidente del Genoa Alberto Zangrillo in vista della sfida col Torino

A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio di Genoa-Torino, mentre in casa Toro ha parlato Ivan Juric in conferenza stampa (LEGGI QUI), dalla sponda rossoblù arrivano le dichiarazioni del Presidente del club Alberto Zangrillo: "Per noi quella col Torino è veramente la partita della vita (il Genoa attualmente è 19^ in classifica, in piena zona retrocessione, con soli 19 punti totalizzati). Avverto fisicamente la responsabilità, soprattutto da quando ho assunto la presidenza di un club che per me rappresenta qualcosa di speciale. Il Genoa è il mio secondo amore, dopo la famiglia. Sono cresciuto nell’ortodossia rossoblù. È stato il costante punto di contatto tra le mie origini e tutto il resto". E il suo attaccamento al club lo dimostra con l'intenzione di voler portare in alto il suo nome: "L’obiettivo che mi sono posto, al di là della fondamentale salvezza, sia chiaro, è aumentare la reputation del club. Che ha una storia straordinaria e deve recuperare la centralità all’interno del sistema calcio". Come poi ormai noto da ieri, mercoledì 16 marzo, a dirigere la gara di Marassi sarà l'arbitro Mariani, su cui il presidente rossoblù spende buone parole: "Sono convinto che Mariani vorrà dimostrare di essere un arbitro di personalità, in grado di sopportare le pressioni che derivano da una settimana pesantissima per la categoria. L’arbitro è un essere umano".