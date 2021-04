Giudice sportivo, Verdi diffidato. Nessuna assenza per Torino e Bologna

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noto il referto dopo la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noto il referto dopo la trentunesima giornata di Serie A. Nessun squalifica per i giocatori granata. Arriva però il quarto cartellino giallo per Simone Verdi, che si va ad aggiungere alla lista dei diffidati composta da Andrea Belotti, Karol Linetty, Simone Zaza e Sasa Lukic. Terza ammonizione, invece, per il difensore granata Nicolas Nkoulou e Bakary Adam Soumaoro, giocatore della squadra di Siniša Mihajlović, prossima avversaria del Torino, partita in programma mercoledì alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara.