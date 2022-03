Gravina: “Indice di liquidità fondamentale per l’iscrizione ai campionati”

"Dispiaciuti di non poter favorire la Nazionale con qualche giorno di lavoro in più"

A margine dell'Assemblea della Figc, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina , ha parlato ai giornalisti, partendo dalle sue sensazioni riguardo all'elezione di Francesco Ghirelli come nuovo vice-presidente. "Il voto unanime per Ghirelli, peraltro a scrutinio segreto, è un grande segnale di unità e dimostra la compattezza assoluta di sei componenti su sette" ha affermato Gravina, che poi ha detto la sua sulla questione indice di liquidità, che si prospetta essere un aspetto fondamentale per ciò che concerne l'ammissione delle squadre ai campionati: "E' solo un punto di riferimento per stabilire chi, nel breve termine, è nelle condizioni di garantire la continuità aziendale per poter affrontare il campionato".

PLAYOFF - In vista del playoff della Nazionale contro la Macedonia, programmato per giovedì 24 marzo, la Lega Serie A non ha acconsentito al rinvio del turno del weekend del 20 marzo per permettere agli Azzurri di lavorare con più calma in vista del match. A riguardo, il Presidente Gravina si è espresso così: "Il mancato spostamento della giornata di Serie A? Lo avevamo chiesto, ma non sono dispiaciuto, anche se il Portogallo avrà dieci giorni di riposo. Ci è dispiaciuto invece non favorire la Nazionale con qualche piccola anticipazione della Serie A, visto che i soggetti che parlano di possibile disastro sono gli stessi che non ci permettono di arrivare al meglio".