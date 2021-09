Gravina: “L’aumento della capienza degli stadi? E’ un’ottima notizia”

Gabriele Gravina si è espresso sul tema dell'aumento della capienza degli stadi dopo la modifica alle normative anti Covid-19

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina si è espresso sul tema dell'aumento della capienza degli stadi dopo la modifica alle normative anti Covid-19. "L'inizio dei campionati con la presenza dei tifosi ci ha riconciliati con la vera essenza del calcio: la passione - dice Gravina attraverso i canali ufficiali della FIGC - . L’apertura del Governo sull’aumento della capienza negli stadi è un’ottima notizia – prosegue il presidente della Federcalcio – , la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali sta lavorando senza sosta per arrivare ad un risultato per noi fondamentale e per questo dobbiamo ringraziarla. Attendiamo fiduciosi che si concludano le valutazioni della cabina di regia, in raccordo con il CTS, di sicuro i dati dimostrano che con il Green Pass gli stadi non sono occasione di contagi".