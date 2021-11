Gravina: “Super Green Pass unica strada, bisogna sensibilizzare sui vaccini”

Il presidente della Figc ha sottolineato l'importanza del Super Green Pass come via per mantenere invariata la capienza degli stadi

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è tornato sulla questione relativa al Super Green Pass a margine del Consiglio Federale di questa mattina. A fronte del caso riguardante alcuni giocatori contro il vaccino in Bundesliga, Gravina ha auspicato una sensibilizzazione dei giocatori nel nostro Paese circa l'importanza delle misure anti-contagio, e ha individuato nell'adozione del Super Green Pass l'unica via per mantenere al 75% la capienza degli stadi. "Verificheremo, e se emergeranno numeri che non mettono in sicurezza il mondo del calcio chiederemo al governo un provvedimento ad hoc, - spiega Gravina - come è stato fatto ad esempio per il personale scolastico. Al di là dei protocolli, se alcuni no vax entrano nello stesso spogliatoio degli altri il rischio è altissimo. E noi non ci possiamo permettere una nuova debacle dopo tutti i sacrifici fatti".