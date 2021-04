Juve, striscioni contro la Super Lega: “La nostra storia non va commercializzata”

Anche i tifosi bianconeri si esprimono in maniera contraria

Anche alcuni tifosi della Juventus hanno esposto striscioni contro la Super League. All'Allianz Stadium sono stati affissi striscioni in contrasto con la società: "La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata. Noi siamo la Juventus F.C. No alla Superlega... Vergognati!" Scricchiola dunque il progetto: tanti tifosi non ci stanno e le società iniziano a tentennare.