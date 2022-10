Juventus, il centrocampo è in difficoltà: il Torino deve vincere molti duelli

Il reparto dei centrocampisti non sta fornendo prestazioni all'altezza in questi primi mesi di stagione della Juventus

Federico De Milano

Sabato si disputerà il derby della Mole, gara nella quale si sfidano Torino e Juventus. I granata ospiteranno una Juventus in enorme difficoltà in questo avvio di stagione e che si trova in crisi di gioco e di risultati. Dopo aver analizzato la difesa della squadra di Allegri ora è il momento di passare in rassegna il centrocampo, uno dei reparti che al momento appare più in difficoltà.

La mediana bianconera non è al top: il Toro deve approfittarne

In questo complicatissimo avvio di stagione della Juventus uno dei reparti che sembra essere più in difficoltà nella rosa bianconera è quello di centrocampo. Sia nelle partite di Serie A che di Champions League la squadra di Allegri è sempre sembrata priva di idee in fase di costruzione e stanno mancando anche gli inserimenti delle mezzali che hanno caratterizzato le squadre juventine nelle passate stagioni. Questa si rivelava essere spesso un'arma davvero pericolosa per gli avversari perché presi alla sprovvista dall'inserimento in area di rigore dei centrocampisti che trovavano con costanza la rete. Il Torino di Juric dovrà dunque essere bravo ad approfittare di questo momento dell'avversario per vincere quanti più contrasti possibili a centrocampo e dare il via alle azioni dei trequartisti, una tipica soluzione offensiva della squadra granata.

Juventus, tra assenze e delusioni: gli interpreti del centrocampo

In questa situazione complicata, non è ben chiaro nemmeno un modulo di gioco riconoscibile nella Juventus che ha già alternato sia il centrocampo a 3 che quello a 4. Allegri di partita in partita sceglie il modulo che più gli pare congeniale anche in base all'avversario e non si esclude che possa optare per un centrocampo a 4 contro il Toro. In questo modo si creerebbero duelli uno contro uno con il reparto di centrocampo dei granata. In mezzo al campo per i bianconeri mancherà sicuramente Pogba, uno che potrebbe aiutare la squadra. Le alternative per Allegri però non mancano perché potrebbe scegliere tra i vari Paredes, Rabiot, Locatelli, Mckennie, Miretti e Fagioli. I primi tre sono i giocatori che hanno raccolto più minuti finora e quindi quelli che sembrano godere di maggior fiducia da parte dell'allenatore.