La Salernitana di Lotito sale in A. Gravina: “Non può essere mantenuta la stessa proprietà”

La Salernitana ottiene la promozione in Serie A, ma Lotito non potrà mantenere sia la proprietà della Lazio che quella del club campano

La Salernitana batte 0-3 in trasferta il Pescara - già retrocesso - e ottiene la promozione in Serie A. Ma adesso Claudio Lotito non potrà mantenere sia la proprietà del club biancoceleste che quello campano, lo sottolinea anche il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio: "Noi abbiamo un articolo chiaro che rafforza un principio statutario del Noif, che non consente la partecipazione e il controllo in via diretta e indiretta in più società nel settore professionistico - ha affermato Gabriele Gravina nei giorni scorsi - . Tutti sanno che la Lazio e il club campano hanno la stessa proprietà e la stessa situazione di controllo non può essere mantenuta, pena la mancata iscrizione al campionato. Lotito e la Salernitana avevano ricevuto una deroga, ma sapevano cosa sarebbe successo con questo importante risultato".