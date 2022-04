Lazio, continua la preparazione in vista del Torino: allenamento pomeridiano

L'allenamento odierno della Lazio di Sarri, in vista della gara contro il Torino

Nella giornata di oggi, martedì 12 aprile, e in vista della sfida di sabato sera, 10 aprile, contro il Torino, la Lazio di Sarri continua la sua preparazione in modo da scendere sul campo dell'Olimpico in piena forma: nella seduta di allenamento pomeridiana al Centro sportivo di Formello, i biancocelesti hanno prima svolto una fase di riscaldamento e di potenziamento muscolare, seguita poi da una parte di lavoro diviso per reparti: la difesa ha svolto principalmente una parte tattica con il tecnico, mentre il resto della squadra ha svolto esercitazioni tecniche. Per concludere, dei tiri al limite dell'area. Domani, in programma un'ulteriore sessione di allenamento.