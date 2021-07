Marotta sulla riapertura degli stadi: “Sì al green pass, ma senza distanziamento”

L'amministratore delegato dell'Inter ha spiegato che molti club rischieranno danni considerevoli senza il pubblico al completo

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell'ANSA sulla situazione relativa all riapertura degli stadi. Il dirigente nerazzurro non approva la scelta del Governo di mantenere il distanziamento tra i tifosi: "Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l'altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti".