Motta pre Torino-Spezia: “Difficile mettere in difficoltà uno come Bremer”

Le parole del tecnico dei liguri alla vigilia della sfida contro i granata di Ivan Juric, in programma sabato all'Olimpico Grande Torino

Nell’antivigilia di Torino-Spezia il tecnico delle aquile Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare i temi caldi della partita contro i granata, gara in programma sabato 23 marzo alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino.

LA CONFERENZA - Reduce dalla sconfitta contro l'Inter nello scorso turno, il tecnico degli spezzini presenta la sfida contro il Torino di sabato.

Qualche considerazione sulla gara contro l'Inter?

"A mente fredda, riguardando la partita, negli ultimi metri potevamo fare meglio ed essere più incisivi trovando altre soluzioni per concludere meglio le azioni. Cercheremo di farlo nella prossima partita contro i granata"

Si sente rilassato per quanto riguarda la salvezza?

"Non voglio che il mio gruppo si adagi, abbiamo un campionato da portare a termine e la posizione di classifica non ha cambiato nulla nel nostro modo di lavorare. Abbiamo fatto un ottimo allenamento e domani prepareremo gli ultimi dettagli per affrontare al meglio il Torino"

Ci si può aspettare una punizione per Nzola dopo quanto successo contro l'Inter?

"Fa parte del gruppo come tutti gli altri, preferisco valutarlo in base a quello che fa vedere in allenamento. Tutti sono dei potenziali titolari, domani abbiamo l'ultima rifinitura e valuterò chi è nelle migliori condizioni per giocare"

In caso di tampone negativo pensa di poter convocare i giocatori positivi al Covid?

"Preferisco concentrarmi su chi avrò sicuramente a disposizione, la squadra sta bene sia a livello fisico sia mentale, li vedo motivati ed entusiasti, vogliono fare una bella prestazione. Come ho detto l'allenamento di domani sarà fondamentale per capire chi avrò a disposizione"

Come si può mettere in difficoltà un giocatore come Bremer?

"Non è facile, è un ottimo calciatore che sta facendo una grande stagione. Conoscendo Juric e i giocatori che a disposizione, mi aspetto una gara molto tosta da parte loro. Noi da parte nostra scenderemo in campo con il massimo rispetto per l'avversario ma anche con la volontà di dare il tutto per tutto, come abbiamo sempre fatto e come faremo sempre"

Le hanno attribuito scarsa loquacità, anche per quanto riguarda la vicenda di Nzola

"Su Nzola ho già risposto e non ho altro da dire, lo voglio valutare per quello che mi fa vedere in campo. Io rispetto l’opinione di tutti, ma vorrei che venissero rispettate anche le mie. Non voglio fare polemica, ognuno ha il suo modo di pensare e io rispetto i commenti di tutti, come deve essere. Ma voglio lo stesso rispetto quando parlo e do la mia opinione, facendo il mio lavoro e spiegando cosa è successo. Io lo faccio a mio modo, cercando di essere più professionale possibile e con grande naturalezza"

Pensa che sia cambiato qualcosa nella lotta salvezza?

"Questo è il calcio e il campionato, che è difficile per tutti. Sia per chi vince lo scudetto sia per chi, come noi, lotta per lo scudetto della salvezza. Noi continueremo per la nostra strada, lavorando al massimo, giorno dopo giorno, pensando che l’allenamento di oggi può fare la differenza. Affronteremo il campionato così fino alla fine"